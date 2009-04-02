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F.A.Q.: Банкротство

Автор Bistrov Den, 02 Апр 2009 23:26

В теме одно сообщение

#1 Bistrov Den

Bistrov Den

    организатор электронных торгов

  • Partner
  • 4 088 сообщений
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Отправлено 02 Апрель 2009 - 23:26

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I. КРЕДИТОРЫ

1.1. Предъявление и установление требований

а) Заявление кредитора о включении требований в реестр (образцы, приложения, советы)б) Сроки для включения в реестрв) Обжалование определений о включении/отказег) Внесение изменение в реестр требований (уступка прав, исключение и т.д.)д) Прочие вопросы1.2 Квалификация и очередность

а) Первая и вторая очередиб) Неденежные требованияв) Текущие требованияг) Вексельные обязательствад) Залоговые кредиторы1.3 Расчеты с кредиторами1.4 Собрание и комитет кредиторов
II. АКЦИОНЕРЫ/ УЧАСТНИКИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

2.1 Акционеры/участники2.2 Единый исполнительный орган2.3 Преднамеренное банкротство, субсидиарная ответственность, недействительность сделок
III. АРБИТРАЖНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ И САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 Правовой статус и деятельность арбитражного управляющего3.2 Смена арбитражного управляющего, ответственность3.3 Вознаграждение
IV. ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В БАНКРОТСТВЕ

4.1 Инвентаризация и оценка4.2 Организация и проведение торгов4.3 Недействительность торгов4.4 Отчуждение без торгов4.5 Отдельные виды имущества4.6 Заключение и исполнение договора купли-продажи
V. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ

5.1 Возбуждение дела о банкротстве5.2 Арбитражный процесс по делу о банкротстве5.3 Прочие вопросы
VI. ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ
VII. ОСОБЫЕ ДОЛЖНИКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

7.1 Ликвидируемый должник7.2 Отсутствующий должник7.3 Индивидуальный предприниматель7.4 Прочие интересные субъекты
VIII. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правовая природа банкротства (глобально)

Сообщение отредактировал Bistrov Den: 02 Ноябрь 2011 - 17:56

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#2 Yewgen

Yewgen
  • ЮрКлубовец-кандидат
  • 95 сообщений
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Отправлено 11 Декабрь 2013 - 15:15

Многое изменяется... Поддерживаете актуальность рассмотренных вопросов?
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