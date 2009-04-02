F.A.Q.: Банкротство

1.1. Предъявление и установление требований
а) Заявление кредитора о включении требований в реестр (образцы, приложения, советы)
- Что делать кредитору, узнав о банкротстве должника? (тема для ликбеза)
- Что прикладывать к заявлению
- Образец заявления - 1 2
- Оплачивается ли госпошлиной
- Нужно ли решение о взыскании долга
- Установление требований и акт сверки
- Возмещение расходов на уведомление реестровых кредиторов
- Иск подан до банкротства
- Публикации еще нет: ждать или подаваться
- Сроки для предъявления: календарные или рабочие
- Пропустили срок в наблюдении
- Реестр закрыт - 1 2 3 4
- Сроки обжалования
- Последствия отмены определения
- По ошибке включили текущее требование в реестр
- Судья ошиблась, не попали на собрание
- Вправе ли новый кредитор обжаловать включение в реестр предыдущих
- Применимы ли нормы АПК к заявлениям кредиторов
- Почему нет предварительного заседания по делам о банкротстве
- Приостановление в части рассмотрения обоснованности требований кредитора
- Как рассматривается в суде
- Почему не стоит заявлять одно требование по нескольким договорам
- Когда лучше заявлять проценты
- Нужно ли заявителю устанавливаться повторно
- Подача встречного иска или возражений (недействительность, незаключенность, расторжение и пр.)
- Порядок ведения реестра - 1 2
а) Первая и вторая очереди
- Причинение вреда - момент возникновения денежного обязательства
- Моральный вред - нужно ли определение о включении в реестр
- Включать ли 1-ю и 2-ю очереди в реестр в наблюдении
- Алименты из зарплаты работника – какая очередь
- ЕСН – какая очередь?
- НДФЛ в конкурсном производстве
- Что делать с требованием о поставке
- Требование о поставке товаров, а хотим в реестр
- Спор о признании права собственности
- Критерии текущих платежей
- Реституция в банкротстве
- Договор расторгнут в наблюдении: возврат исполненного
- Мировое соглашение порождает новое обязательство или нет
- Срок исполнения наступил в связи с открытие конкурсного (ст. 126 ЗоБ)
- Как взыскивать текущие платежи-1 2 3 4 5
- Обеспечительные меры по текущим требованиям
- Мировое соглашение по текущим требованиям
- Возможно ли удержание по текущим требованиям
- Как бороться с созданием текущей задолженности
- Вексель с оплатой по предъявлении - 1 2 3
- Вексель выдан в наблюдении
- Векселедатель обанкротился: регресс - 1 2
- Вексель отдали банкроту
- Удержание учетного процента при банкротстве векселедателя
- Когда прекращается залог
- Нужно ли согласие залогового кредитора на продажу - 1 2
- Банкротство залогодателя-третьего лица
- Предмет залога продан до наблюдения
- Зачет с конкурсным кредитором
- Зачет с текущим кредитором-1 2 3
- Погашение долгов и прекращение дела о банкротстве - 1 2 3 4 5 6 7 8
- Погашение долгов третьим лицом - 1 2 3 4 5
- Расчеты с работниками - платить ли ЕСН
- Повестка для первого собрания
- Изменение повестки собрания кредиторов
- Может ли кредитор провести первое собрание
- Дублирующее первое собрание (при обжаловании решения уже проведенного)
- Как расчитать количество голосов в процентах
- Формула необходимого числа голосов при кумулятивном голосовании
- Оформление протокола первого собрания
- Как оформлять решения единственного кредитора
- Мажоритарий срывает собрания - 1 2
- Зачем миноритарному кредитору ходить на собрания
- Пускать ли нескольких представителей кредитора
- Требования ФСС - кто голосует
- Практика обжалования решений собрания кредиторов
- Обжалование решений: кто «ответчик»
II. АКЦИОНЕРЫ/ УЧАСТНИКИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
2.1 Акционеры/участники
- Представитель участников/акционеров - 1 2 3
- Ведение реестра акционеров - 1 2 3
- Продажа акций/долей банкрота - 1 2 3
- Что делать акционеру при банкротстве
- Иски акционеров/участников
- Право акционеров/участников на информацию
- Как акционеру/участнику ознакомиться с делом о банкротстве
- Изменение учредительных документов в конкурсе
- Отстранение руководителя
- Наблюдение введено, а управляющего нет
- Последствия открытия конкурса для ЕИО
- Право обжалования решения о конкурсе - 1 2
- Отказ передать документы управляющему
- Оспаривание сделок по ст. 103 ЗоБ - 1 2 3 4 5 6 7
- Отступное vs. купля-продажа с зачетом
- Договоры задним числом
- Доначисление зарплаты задним числом
- Создание задолженности ГУП
- Изъятие собственником имущества ГУПа - 1 2 3
- Взаимосвязанные сделки в наблюдении
- Реорганизация в наблюдении
- Субсидиарная ответственность акционеров/участников
- Ответственность руководителя за несвоевременное заявление о банкротстве
- Судебная практика по субсидиарной ответственности собственника имущества
- Недопустимость участия должника-банкрота в хозяйственных обществах
III. АРБИТРАЖНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ И САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Правовой статус и деятельность арбитражного управляющего
- От чьего имени действует конкурсный управляющий - 1 2
- Истек срок процедуры
- Кто истец - 1
- 2 3 4
- Кто платит госпошлину - управляющий или должник
- Исковая давность по недействительным сделкам - 1 2
- Выдача доверенностей - 1 2
- Открытие/закрытие счетов: нужна печать управляющего?
- Где взять документы для финанализа - 1 2
- Кто оплачивает финанализ
- Отказ от исполнения и борьба с ним - 1 2
- Текущая деятельность в конкурсном - 1 2 3
- Заем в конкурсном - 1 2
Увольнение работников в конкурсном - 1 2
- Передача документов в архив - 1 2 3
- Передача документов в Пенсионный Фонд
- Сдавать ликвидационный баланс или нет
- Алгоритм для конкурсного управляющего
- Как сменить СРО - 1 2 3 4
- Управляющий перешел в другую СРО
- Как отстранить управляющего
- Отстранение за непредоставление отчетов собранию кредиторов-1 2
- Отстранение за затягивание процедуры
- Отстранение за нарушение пропорциональности
- Отстранение за неаттестацию
- Убытки с отстраненного управляющего
- Дисциплинарная vs. административная
- Административная ответственность - 1 2
- Уголовная ответственность
- Невыплата заработной платы - 1 2
- Жалобы представителя работников должника
- Сведения о привлечении управляющих к ответственности
IV. ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В БАНКРОТСТВЕ
4.1 Инвентаризация и оценка
- Что делать с обнаруженным имуществом - 1 2
- Списание имущества
- Хищение - 1 2
- Снос здания в конкурсном производстве
- Как оспаривать оценку - 1 2
- Срок действия оценки
- Организация торгов
- Договор с организатором торгов (образец)
- Предпоплата услуг организатора торгов
- Ответственность организатора торгов
- Сообщение о торгах: сроки
- Как считать 30-дневный срок
- Совмещение сообщения о первых и повторных торгах
- Срок приема заявок
- Вносить ли задаток (счета арестованы/инкассо)
- Претендент внес задаток не полностью
- Перерыв в торгах
- Запрет проводить торги
- Публичное предложение - 1 2
- Судебная практика по оспариванию торгов
- Торги проведены с нарушением положения
- Нарушения при публикации сообщения - 1 2
- Цену повысил лишь один участник
- Заявка не подавалась - можно ли оспаривать торги?
- Продажа в конкурсе без торгов - 1 2 3 4
- Отступное в конкурсном - 1 2 3 4
- Отступное конкурсному управляющему
- Замещение активов с соучредителями
- Замещение активов: внесено не все имущество
- Замещение активов: включаются ли текущие
- Замещение активов: директор продает имущество
- Замещение активов и увольнение работников
- Сдача в аренду в конкурсном производстве
- Продажа дебиторской задолженности
- Продажа предприятия
- Продажа/передача социальных объектов - 1 2 3 4 5 6 7
- Продавать ли право аренды
- Торги и преимущественное право покупки
- Что проверить при покупке у банкрота
- Оплата векселями-1 2
- Управляющий уклоняется от регистрации перехода права собственности
- Может ли управляющий купить имущество должника
- Аресты в банкротстве и их снятие
V. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
5.1 Возбуждение дела о банкротстве
- По заявлению должника-1 2 3
- Банкротить ли должника - 1 2 3 4 5 6 7
- Заявление должника подано неуполномоченным лицом
- Как затянуть введение наблюдения
- Доверенность для дела о банкротстве - 1 2
- Отличие лиц, участвующих в деле, от участвующих в процессе
- Момент вынесения определения (объявление или полный текст)
- Обжалование (сроки, порядок) - 1 2 3 4 5 6
- Последствия отмены решения о банкротстве
- Приостановление дела о банкротстве
- Продление срока процедуры - 1 2 3 4
- Кто выбирает процедуру: кредиторы, управляющий или суд
- Переход от наблюдения к другим процедурам (порядок в АС)
- Должник против конкурсного, кредиторы и управляющий - за
- Мировое соглашение: полномочия представителя
- Последствия расторжения мирового соглашения
- Участие конкурсных кредиторов в «небанкротных» судах - 1 2
VI. ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ
- Затягивание сроков исключения записи из ЕГРЮЛ
- Списание долга после ликвидации должника - 1 2 3 4 5
- Реанимация ликвидированного должника - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Незаконно проданное имущество (п. 11 ст. 142 ЗоБ)-1 2
VII. ОСОБЫЕ ДОЛЖНИКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
7.1 Ликвидируемый должник
- Методичка по ликвидируемому должнику
- Ликвидируемый должник - 1 2 3
- Когда закрывается реестр (1 или 2 месяца)
- FAQ по ликвидации в Корпоративке
- Методичка по отсутствующему должнику
- Заявление о банкротстве отсуствующего должника
- Финансирование процедуры
- Нашли имущество - 1 2
- Отсутствующий vs. недействующий-1 2
- "Черный" список ФНС
- Почему нельзя банкротить обычных граждан
- ИП - един в двух лицах?
- Банкротство ИП - 1 2 3
- Финанализ деятельности ИП
- Перечни стратегических предприятий
- Признаки градообразущего предприятия
- Банкротство застройщика-1 2 3
- Оспаривание сделок кредитной организации по 127-ФЗ
VIII. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- "Коммерсантъ" и информация о банкротстве
- Где еще найти информацию о банкротстве
- Справка об отсутствии банкротства - 1 2
- Перечень нормативных актов и судебной практики по банкротству
- Литература о требованиях кредиторов
- Информационные ресурсы о банкротстве
Правовая природа банкротства (глобально)
Сообщение отредактировал Bistrov Den: 02 Ноябрь 2011 - 17:56